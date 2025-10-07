Главният прокурор на Р Турция с ключова визита в България

Главният прокурор към Върховния касационен съд, г-н Мухсин Шентюрк, посети София, за да участва в „Четвъртият форум на прокурорите на балканските държави“, чийто домакин беше г-н Борислав Сарафов, и.ф. главен прокурор на Република България.

По време на посещението си главният ни прокурор се срещна и с министър-председателя г-н Росен Желязков, министъра на правосъдието г-н Георги Георгиев, министъра на вътрешните работи г-н Даниел Митов, както и с г-н Михаел Шмид, президент на Агенцията на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст).

Главният ни прокурор даде и интервю за Българската национална телевизия (БНТ) относно съдебното сътрудничество между Турция и България.

Facebook

Twitter



Shares