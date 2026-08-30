Песков обясни защо според него Европа е превърнала Русия във враг

Европейските държави са си създали враг в лицето на Русия, за да обяснят на населението си необходимостта да плаща повече данъци за отбрана, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

„Европейците, след като се лишиха от много евтиния американски чадър в областта на сигурността, сега изграждат собствена отбранителна идентичност“, каза той пред Павел Зарубин от информационната служба „Вести“.

Според представителя на Кремъл, тъй като това изисква много големи финансови средства, европейските власти трябва да убедят данъкоплатците да плащат повече.

„На избирателите това не им харесва. Как да убедят избирателите? Като измислят враг. Кой враг е най-убедителен? Голям враг – голям и могъщ“, обобщи Песков.

През последните години Русия посочва безпрецедентна активност на НАТО в близост до западните си граници. Военният алианс разширява своите инициативи и определя тези действия като част от политиката за възпиране на евентуална агресия от страна на Москва.

Руският президент Владимир Путин от своя страна е заявявал, че на Запад е създаден образът на предполагаема заплаха от руско нахлуване, който според него се използва за всяване на страх сред населението.

източник: ria.ru