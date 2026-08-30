Николай Денков: Почтените и можещите чиновници са изтласкани от ключовите позиции

Според него зависими служители са поставяни на места, където се разпределят финансови ресурси, а настоящите управляващи продължават тази практика

Николай Денков отправи остри критики към начина, по който според него се назначават хора на ключови позиции в държавната администрация. Той обвърза тези практики с т.нар. от него „модел Пеевски-Борисов“ и обвини настоящите управляващи, че вместо да го разграждат, запазват и назначават зависими кадри.

„Мръсната работа при модела Пеевски-Борисов я вършат корумпирани и зависими чиновници. Малцинство са, но умишлено са издигани на ключови позиции, където се разпределят финансовите потоци“, заяви Денков.

Твърденията му представляват политическа оценка и обвинения, изложени от самия него.

„Почтените и можещите са избутани в девета глуха“

Според Денков служителите, които отказват да изпълняват политически или икономически поръчки, са отстранявани от позициите, на които се вземат важни решения.

„А почтените и можещите са избутани в „девета глуха“. Защото не са съгласни да изпълняват поръчките на олигархията“, посочва той.

Денков отправи критика и към управляващите, които свърза с Румен Радев, поставяйки въпроса защо според него продължават да бъдат запазвани определени кадри от предишния модел.

„Управляващите на Радев, които уж щяха да разграждат модела, нека отговорят защо не само пазят послушните му калинки, но назначават и нови от същия контингент“, заяви Николай Денков.

В изказването си той не посочва конкретни имена на служители или назначения, които да подкрепят отправените обвинения.