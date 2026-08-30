Петър Петров, „Възраждане“: 5000 тона “летяща пепел” край жилищни квартали

Кой ще гарантира безопасността на хората?Народният представител настоява инвестиционното намерение край Северния парк да не бъде допуснато, ако не се докаже категорично, че не създава риск за хората и околната среда

Народният представител от „Възраждане“ Петър Петров постави пред министъра на околната среда и водите въпроса за инвестиционно намерение за изграждане на площадка за съхранение на до 5000 тона летяща пепел в столичния район „Връбница“, в близост до Северния парк и жилищни територии.

Петров настоява инвестиционното предложение да не бъде допуснато, ако не бъде доказано по категоричен начин, че то не създава риск за здравето на населението и околната среда.

Във въпроса си народният представител посочва, че на интернет страницата на Столична община на 20 август 2026 г. е публикувана информация за инвестиционно предложение на „ЦЕМ ТРЕЙД“ ЕООД за обособяване на специализирана площадка за третиране чрез складиране на отпадък „летяща пепел“, получаван при изгаряне на въглища или други горива.

Инвестиционното предложение предвижда площадка с площ около 500 кв. м и бетонови силози за сухо съхранение с обща вместимост до 5000 тона. Теренът се намира на мястото на бивш бетонов възел, в близост до Северния парк и на не повече от километър от жилищни територии.

Петър Петров обръща внимание и на сериозното обществено недоволство срещу инвестиционното намерение. На 23 август жители на столичните квартали „Обеля“, „Връбница“, „Надежда“, „Свобода“, „Толстой“, „Илиянци“ и „Требич“, както и на селата Мрамор и Волуяк, са провели протест срещу реализацията му. Изготвено е и писмено възражение, подкрепено с подписи на местни жители.

Сред посочените от гражданите опасения са възможното разпространение на прахови частици, замърсяването на атмосферния въздух и земеделските земи, рисковете за здравето на населението, въздействието върху Северния парк и увеличаването на тежкотоварния трафик през и в близост до жилищните райони.

Във въпроса си Петър Петров посочва, че остава неясно на какъв етап се намира процедурата в РИОСВ – София и дали ще бъде изискано извършването на пълна оценка на въздействието върху околната среда, включително оценка на въздействието върху качеството на атмосферния въздух и здравето на населението.

Народният представител настоява да бъдат изследвани рискът от разпрашаване при товарене, разтоварване, транспортиране и съхранение на пепелта, съдържанието на опасни вещества и тежки метали, възможното замърсяване на почвите и подземните води, както и кумулативните въздействия от дейността на площадката, съществуващите промишлени източници на замърсяване и очакваното увеличение на тежкотоварния трафик.

„Какво е становището на МОСВ относно инвестиционното намерение за разполагането на площадка за съхранение на значителни количества летяща пепел в непосредствена близост до жилищни територии и Северния парк, с оглед задължението на държавата да гарантира здравословна и благоприятна околна среда?“, пита Петър Петров.

Народният представител настоява внесеният от него въпрос да бъде възприет и като надлежно сезиране на министъра за предприемане на действия в рамките на неговите правомощия.

„Надявам се, че ще възприемете този мой въпрос и като надлежно сезиране за това, да предприемете в рамките на своите правомощия действия за недопускане на реализацията на инвестиционното предложение, ако не бъде доказано по категоричен начин, че то не създава риск за здравето на населението и околната среда“, посочва Петър Петров.