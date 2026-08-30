Нов водопровод решава дългогодишни проблеми с водоснабдяването в Трилистник

Кметовете на Община Марица Димитър Иванов и на Трилистник Мирчо Петров откриха обновения довеждащ водопровод по време на празника на селото

Завърши реконструкцията и рехабилитацията на външния водопровод за село Трилистник. Новото съоръжение беше официално открито от кмета на Община Марица Димитър Иванов и кмета на селото Мирчо Петров по време на традиционния празник на Трилистник.

Основната цел на инвестицията е трайно да бъдат решени дългогодишните проблеми с авариите и прекъсванията на водоснабдяването. Подмененият довеждащ водопровод от Рогош до Трилистник трябва да осигури значително по-надеждно водоснабдяване за жителите.

Проектът е част от по-мащабната работа на Община Марица за възстановяване и обновяване на населеното място след голямото наводнение.

Трилистник с изцяло обновен водопровод

Кметът на Трилистник Мирчо Петров подчерта, че вече се е превърнало в традиция по време на празника на селото да бъде откриван нов инфраструктурен обект.

„През последните дни приключи подмяната на довеждащия водопровод от Рогош до Трилистник. Трудно някой ще си спомни кога за последно селото е останало без вода“, заяви Петров.

Кметът на Община Марица Димитър Иванов посочи, че инвестицията е реализирана с помощта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

По думите му Трилистник става второто населено място в Община Марица с изцяло подменен и обновен водопровод.

Иванов съобщи и за следващия проект в селото – предстои да започне реновирането на парка.

Празник с фолклор, музика и голямо хоро

Официалното откриване на водопровода беше част от празника на Трилистник, който започна на площада пред НЧ „Йордан Колев – 1928“.

Във фолклорната програма се включиха децата от ДТС „Детелинки“ и самодейни изпълнители към читалището. Сред акцентите беше дебютното представяне на танца „Изненада“, посрещнат с бурни аплодисменти от публиката.

След символичното прерязване на лентата празникът продължи с музиката на оркестър „Млади тракийци“. Димитър Иванов и Мирчо Петров поведоха хорото на площада, към което се присъединиха десетки жители и гости.

Сред присъстващите бяха още заместник-кметът на Община Марица Николай Стаматов, кметове на населени места от общината, общински съветници и жители на Трилистник.