Новоназначените посланици на ОАЕ положиха клетва пред президента шейх Мохамед бин Зайед

Държавният глава пожела успех на дипломатите и подчерта значението на конструктивните международни партньорства и сътрудничеството с приемащите страни

Новоназначените посланици на Обединените арабски емирства положиха клетва пред президента на ОАЕ Негово Височество шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян. Церемонията се състоя в присъствието на Негово Височество шейх Мансур бин Зайед Ал Нахаян, вицепрезидент, заместник министър-председател и председател на Президентския съд.

По време на церемонията президентът пожела успех на дипломатите при изпълнението на техните нови отговорности и в усилията им за задълбочаване на отношенията между ОАЕ и държавите, в които ще представляват страната.

Шейх Мохамед бин Зайед подчерта ангажимента на Обединените арабски емирства към изграждането на конструктивни международни партньорства, насочени към защита на споделените интереси и постигане на дългосрочен просперитет.

Клетва положиха Султан Мохамед Саид Ал Шамси, назначен за посланик на ОАЕ в Хашемитско кралство Йордания; Ганем Иса Ахмед Ал Фалахи – в Република Того; Рашид Абдула Ибрахим Ал Тунайджи – в Унгария; Али Иса Мусбе Ал Зааби – в Република Руанда; Муханад Сулайман Абдула Ал Накби – в Кооперативна република Гвиана; и Насър Хувайтен Тебан Ал Кетби – в Република Таджикистан.

На церемонията присъстваха още шейх Хамдан бин Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, заместник-председател на Президентския съд по специалните въпроси; шейх Мохамед бин Хамад бин Тахнун Ал Нахаян, съветник на президента на ОАЕ; шейх Шахбут бин Нахаян Ал Нахаян, държавен министър; шейх Нахаян бин Саиф Ал Нахаян, заместник-държавен министър, както и други официални представители.

Церемонията поставя началото на дипломатическите мисии на новите посланици, които ще работят за развитието на двустранните отношения и разширяването на сътрудничеството между ОАЕ и съответните държави.

източник: www.wam.ae