Деца от Неделното училище при храм „Света Петка Епиватска“ участваха в поклоннически лагер в Кърджали

Учениците се включиха в богослужения, духовни и образователни занимания и се запознаха с историята на манастира „Свети Йоан Предтеча“

От 4 до 6 септември с благословението на Пловдивския митрополит Николай се проведе поклоннически детски лагер за ученици от Неделното училище при храм „Света Петка Епиватска“ в Пловдив. Домакин на инициативата беше манастирът „Свети Йоан Предтеча“ в Кърджали.

Децата бяха посрещнати от свещеноиконом Николай Величков – архиерейски наместник на Ивайловградската духовна околия, който ги благослови и им пожела да напредват в духовния живот.

По време на престоя си учениците участваха в редица образователни и духовни занимания. Те се запознаха с църковнославянската писменост и четене и обогатиха знанията си за живота на св. пророк Мойсей Боговидец, св. Йоан Предтеча и неговите родители – св. пророк Захарий и св. праведна Елисавета. Децата научиха повече и за св. Архип и чудото на св. Архангел Михаил в Колоса.

Учениците се упражняваха в краснопис, четене на молитви и псалми и се подготвяха за участието си в богослуженията. Те се включиха активно във вечернята, утренята и светата Божествена литургия, като се редуваха в биенето на клепалото и камбаните, а по-големите застанаха на клира и участваха в църковните песнопения.

След вечерната служба в събота беше отслужен Акатист към Пресвета Богородица Всецарица. В неделя децата участваха в утренята и светата Литургия, като заедно изповядаха „Символа на вярата“ и произнесоха Господнята молитва „Отче наш“. Учениците изпълниха и Богородичния химн на св. Нектарий Егински „Чистая Дево“, а подготвилите се приеха свето Причастие.

Среща с историята на Кърджали и манастира

Част от програмата беше посещение на Историческия музей в Кърджали. Придружени от презвитера Пенка Величкова, децата се запознаха с артефакти от раннохристиянския период, древни стенописи и археологически находки, открити край манастира „Свети Йоан Предтеча“. Те разгледаха също експозиция от икони и църковна утвар.

Свещеноиконом Николай Величков изнесе беседа за историческото минало на светата обител и бъдещите планове за нейното развитие и реставрация. Той запозна учениците и с житието на св. Дионисий от Закинтос.

Децата имаха възможност да разгледат подробно манастирския комплекс и да научат повече за християнската символика в неговата архитектура. Особено впечатление им направиха мозаечните икони, ръчно изработените „каменни килими“, различните изображения на кръстове, животни и флорални мотиви.

Програмата включваше и време за игри и творчество сред природата. Вдъхновени от архитектурата и красивия двор на манастира, учениците нарисуваха свои картини, с които запечатаха спомените от преживяното.

В края на лагера децата представиха пред родителите си сценка по евангелския разказ за св. пророк Захарий и св. праведна Елисавета – родителите на св. Йоан Предтеча. Те получиха и музикален поздрав от Стилиян, Йоан и Константин Величкови.

Игуменът на манастира свещеноиконом Николай Величков благослови децата и техните родители и им подари икона на свети Йоан Предтеча за спомен от поклонническия лагер.

Тридневното преживяване съчета духовни занимания, образование, история, творчество и общуване, а учениците си тръгнаха от светата обител с надеждата за нови срещи.