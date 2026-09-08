Задържаха 52-годишен мъж за серия кражби от жилища във Велико Търново

Заподозреният предварително наблюдавал набелязаните жилища и действал основно през почивните дни, когато обитателите отсъствали

52-годишен столичанин е задържан във връзка със серия кражби на пари и златни накити от жилища във Велико Търново. Мъжът е заловен непосредствено след поредното посегателство, съобщиха от полицията.

През август в Районното управление във Велико Търново са постъпили множество сигнали за кражби от домове в областния град. При разследването криминалистите установили сходен начин на действие при отделните случаи.

Кражбите били извършвани основно през почивните дни. Извършителят подбирал жилища, разположени на ниски етажи, и прониквал през прозорци и балконски врати. Преди това наблюдавал набелязаните адреси и изчаквал момент, в който обитателите не са в домовете си.

Основната цел били пари и златни накити.

След продължителна оперативна работа и няколкодневно наблюдение криминалистите стигнали до предполагаемия извършител – 52-годишен мъж от София с множество криминални и съдебни регистрации за кражби.

С участието на служители на Главна дирекция „Национална полиция“ и ОДМВР – Велико Търново била организирана специализирана полицейска операция за задържането му.

Акцията била затруднена от предпазливостта и опита на заподозрения. На 5 септември около 3:00 часа обаче полицаите успели да го задържат непосредствено след извършването на поредна кражба.

Още същия ден, под ръководството на Районна прокуратура – Велико Търново, мъжът е привлечен като обвиняем. Съдът му е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Разследването продължава, като служителите на реда работят по документирането на цялостната престъпна дейност на обвиняемия.