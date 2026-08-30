Китайската система за трансгранични плащания в юани вече обхваща 192 държави и региона

Над 5200 банкови институции предоставят услуги чрез системата, а Китай планира да разширява бързите плащания и свързването на QR кодове

Системата за трансгранични плащания в китайски юани продължава да разширява глобалния си обхват и вече достига до 192 държави и региона. Това показват последните данни на Китайската народна банка.

Към края на юни 2026 г. в системата участват 210 преки и 1619 косвени участници, а свързаните с нея услуги се предоставят чрез повече от 5200 банкови институции.

Разширява се инфраструктурата за разплащания в юани

Данните показват продължаващо развитие на инфраструктурата, която позволява извършването на трансгранични операции в китайската валута.

Китай планира да ускори изграждането и популяризирането на системи за бързи плащания, като паралелно с това ще продължи работата по взаимното свързване на QR кодове за трансгранични разплащания.

Целта е да се улеснят международните платежни операции и да се увеличи капацитетът за извършване на разплащания в юани между различни пазари.

Над 1800 преки и косвени участници

Общият брой на преките и косвените участници в системата към края на юни достига 1829, а мрежата от над 5200 банкови институции значително разширява достъпа до свързаните с нея услуги.

Развитието на системата е част от по-широкото разширяване на използването на юана при международни финансови и търговски операции.

Предвижда се през следващия етап Китай да постави допълнителен акцент върху по-бързите трансгранични плащания и оперативната съвместимост на различни платежни решения, включително чрез свързване на системи, базирани на QR кодове.