Китайската система за трансгранични плащания в юани вече обхваща 192 държави и региона
Над 5200 банкови институции предоставят услуги чрез системата, а Китай планира да разширява бързите плащания и свързването на QR кодове
Системата за трансгранични плащания в китайски юани продължава да разширява глобалния си обхват и вече достига до 192 държави и региона. Това показват последните данни на Китайската народна банка.
Към края на юни 2026 г. в системата участват 210 преки и 1619 косвени участници, а свързаните с нея услуги се предоставят чрез повече от 5200 банкови институции.
Разширява се инфраструктурата за разплащания в юани
Данните показват продължаващо развитие на инфраструктурата, която позволява извършването на трансгранични операции в китайската валута.
Китай планира да ускори изграждането и популяризирането на системи за бързи плащания, като паралелно с това ще продължи работата по взаимното свързване на QR кодове за трансгранични разплащания.
Целта е да се улеснят международните платежни операции и да се увеличи капацитетът за извършване на разплащания в юани между различни пазари.
Над 1800 преки и косвени участници
Общият брой на преките и косвените участници в системата към края на юни достига 1829, а мрежата от над 5200 банкови институции значително разширява достъпа до свързаните с нея услуги.
Развитието на системата е част от по-широкото разширяване на използването на юана при международни финансови и търговски операции.
Предвижда се през следващия етап Китай да постави допълнителен акцент върху по-бързите трансгранични плащания и оперативната съвместимост на различни платежни решения, включително чрез свързване на системи, базирани на QR кодове.