Общинският плувен басейн в Стара Загора отваря отново на 1 септември

Годишната профилактика на съоръжението приключи и посетителите ще могат да го използват по обичайния график

Общинският плувен басейн в Стара Загора отново ще отвори врати за посетители от 1 септември 2026 г., след като приключи планираната годишна профилактика на съоръжението.

От началото на септември басейнът ще работи с обичайното си работно време, съобщиха от Община Стара Загора.

Профилактиката приключи

Ежегодната профилактика е завършена и съоръжението е готово отново да приема граждани и спортуващи.

Посетителите могат да проверяват актуалното работно време на Общинския плувен басейн на официалния сайт на Община Стара Загора.

С възстановяването на нормалния график от 1 септември любителите на плуването отново ще могат да използват общинското спортно съоръжение.