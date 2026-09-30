Форумът в Пном Пен се очаква да даде нови възможности за инвестиции, търговия, технологии и туризъм

Камбоджа се подготвя да посрещне международни делегации за 20-ата среща на върха на Франкофонията, която ще се проведе на 15 и 16 ноември 2026 г. в Пном Пен. Очаква се във форума да участват представители на около 90 държави от Международната организация на франкофонията.

Срещата ще премине под мотото „Заедно, за да продължим да изграждаме мир за споделен просперитет и дългосрочна стабилност“.

Според анализатора по геополитика и международна сигурност д-р Тонг Менг Давид домакинството на мащабния международен форум може да донесе редица ползи за Камбоджа. Сред секторите с потенциал за развитие той откроява технологиите, зелената енергия, селското стопанство и агроиндустрията.

По думите му срещата на върха създава и възможности за разширяване на търговските отношения между Камбоджа и международните ѝ партньори, както и за привличането на повече чуждестранни туристи.

Форумът ще даде възможност на страната да представи пред международната общност развитието си през последните десетилетия и амбицията си да се утвърждава като регионален икономически и културен център.

Подготовка тече и от страна на бизнеса. Вицепрезидентът на Асоциацията на камбоджанските търговски камари Окнха Лим Хенг съобщи, че Камбоджанската търговска камара подготвя Форум на предприемачите във Франкофонията.

Целта е да бъдат привлечени нови чуждестранни инвеститори и да бъдат представени възможностите, които Камбоджа предлага в областта на инвестициите и туризма.

Очаква се 20-ата среща на върха на Франкофонията да превърне Пном Пен в център на международни политически, икономически и културни разговори и да даде възможност на Камбоджа да засили контактите си с държавите от франкофонската общност.

автор: Кон Нари

източник: ams.com.kh