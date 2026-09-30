53-годишният мъж е открит прострелян на паркинг пред жилищна сграда, извършителят се издирва

Окръжната прокуратура в Пловдив разследва умишлено убийство на 53-годишен бизнесмен, извършено през нощта на 30 септември 2026 г. в града. Към момента се провеждат активни действия за установяване на извършителя.

Сигналът на телефон 112 е подаден около 1:00 часа през нощта. Според първоначалната информация мъжът, посочен от прокуратурата с инициали И.Ф., е бил прострелян на паркинг пред жилищна сграда в Пловдив.

На мястото са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ, които са констатирали смъртта на 53-годишния мъж.

Образувано е досъдебно производство за умишлено убийство по чл. 115 от Наказателния кодекс. Първото действие по разследването е било извършването на оглед на местопрестъплението.

Разследващите провеждат разпити на свидетели, назначена е съдебномедицинска експертиза и са иззети веществени доказателства. Работата по установяването на извършителя на тежкото престъпление продължава.

На мястото са били апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев, окръжният прокурор Ваня Христева и ръководители на структури на МВР.

От прокуратурата към момента не съобщават подробности за евентуалния мотив за убийството или за самоличността на предполагаемия извършител.