Brent се търгува около 98 долара за барел, след като отчете месечно поскъпване от приблизително 14%

Цените на петрола останаха почти без промяна в ранната азиатска търговия в четвъртък след повишението в предходната сесия и значителните месечни ръстове през септември.

Фючърсите на суровия петрол Brent поскъпнаха с 12 цента, или 0,1%, до 98,15 долара за барел към 00:45 часа по Гринуич.

В същото време фючърсите на американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) поевтиняха със 7 цента, или 0,1%, до 90,35 долара за барел.

И двата основни петролни бенчмарка отчетоха повишение с около 1 долар за барел по време на търговията в сряда.

Brent поскъпна с около 14% през септември

Септември приключи със значително повишение при Brent. Международният петролен бенчмарк регистрира месечен ръст от около 14%, което е най-силното му месечно представяне от юли, според „Ройтерс“.

Американският WTI също приключи месеца с повишение, като цената му е нараснала с приблизително 5% през септември.

След силното месечно представяне движенията в цените в началото на новия месец остават ограничени, като Brent се задържа над 98 долара, а WTI – около 90 долара за барел.

източник: www.wam.ae