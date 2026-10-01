МВР ще проведе планиран тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване, а съобщение чрез BG-ALERT ще бъде разпространено в цялата страна

Сиренната система ще бъде задействана днес от 11:00 часа в редица градове и населени места в страната. Това е част от планираната тренировка за проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и за обучение на населението.

По време на теста ще бъдат излъчени националните сигнали за тревога и край на тревогата, които ще бъдат придружени от гласова информация.

Къде ще бъдат задействани сирените?

По информация на Министерството на вътрешните работи сирените ще прозвучат в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян и Враца.

Тестът ще обхване също общини в областите Видин, Перник и Ямбол, както и населените места в 30-километровата зона около АЕЦ „Козлодуй“, Стара Загора и Гълъбово.

В тренировката ще участват и интегрираните локални системи за оповестяване, изградени в обекти, чиято дейност създава опасност от възникване на бедствия.

BG-ALERT ще изпрати тестово съобщение в цялата страна

Като част от тренировката системата BG-ALERT ще разпространи тестово съобщение на територията на цяла България.

То ще съдържа информация на български и английски език.

Получаването на тестовите съобщения зависи от настройките на мобилното устройство. За да бъдат получени, потребителите трябва да са активирали канала „Тестови сигнали“ от съответното меню на телефона си.

Защо се включват сирените?

Тренировката има за цел да провери техническото състояние на националната система, да подобри уменията за нейното задействане и излъчването на информация на живо, както и да помогне на населението да разпознава различните сигнали.

Системата се тества два пъти годишно – в първия работен ден на април и в първия работен ден на октомври, съгласно Наредбата за функционирането на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.

Днешното задействане на сирените е тест на системата, а не сигнал за реална извънредна ситуация.