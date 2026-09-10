Български представител похвали развитието на китайската индустрия за батерии за електромобили

Петър Димитров участва в инициативата „Опознавателно посещение в селските райони на Китай“ в провинция Съчуан

В китайската провинция Съчуан се провежда третото издание на инициативата „Опознавателно посещение в селските райони на Китай“, която събира представители и младежки лидери от девет държави от Югоизточна Европа.

Сред участниците е парламентарният секретар на Министерството на земеделието и храните на България Петър Димитров.

В рамките на посещението Димитров даде висока оценка на развитието на китайската индустрия за производство на батерии за електрически превозни средства.

Инициативата има за цел да запознае участниците с развитието на различни райони на Китай и с постиженията на страната в отделни икономически и технологични сектори.

В тазгодишното издание участват настоящи и бивши високопоставени представители, както и младежки лидери от общо девет страни от Югоизточна Европа.