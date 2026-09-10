Ново училище в „Манастирски ливади“ посреща над 420 ученици на 15 септември

В 204. училище ще има 17 паралелки, а МОН е подкрепило изграждането му с над 2,5 млн. евро

Над 420 ученици ще прекрачат прага на новото 204. училище в столичния квартал „Манастирски ливади“ на 15 септември. Те ще бъдат разпределени в 17 паралелки, пет от които за първокласници.

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев провери готовността на училището преди началото на учебната година. Педагогическият екип включва 50 учители, а директор на новото учебно заведение е Ирена Николова.

„Много се радвам, че днес съм тук, защото бяхме позабравили радостта от откриването на ново училище“, заяви министърът.

По време на посещението си той разгледа класните стаи и спортната база, която включва физкултурен салон и площадки за футбол и баскетбол. Училището разполага още с модерна трапезария, просторни пространства за почивка и зелени площи за занимания на открито.

Обособени са кабинети за психолози, логопеди и ресурсни учители, а сградата е проектирана по стандарти за енергийна ефективност и предлага достъпна среда за деца с увреждания.

Министерството на образованието и науката е подкрепило изграждането на училището с 2 557 000 евро, а останалата част от финансирането е осигурена от Столична община.

Към проекта е изградена и нова детска градина, която също ще отвори врати на 15 септември и ще посрещне близо 100 деца.

По програмата на МОН за изграждане и разширяване на училища и детски градини се строи още едно ново училище – в квартал „Студентски град“. Други осем столични училища се разширяват с нови корпуси и филиали с цел създаване на условия за преминаване към едносменен режим на обучение.