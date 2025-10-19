Стартов състав на ЦСКА срещу Добруджа

Христо Янев определи титулярните футболисти, с които ЦСКА ще стартира при днешното гостуване на Добруджа от 12-ия кръг на Първа професионална лига.

Двубоят започва в 15:00 ч. на ст. „Дружба“ в Добрич.

Стартов състав на ЦСКА:

21. Фьодор Лапоухов, 2. Дейвид Пастор, 4. Адриан Лапеня (к), 5. Лумбард Делова, 17. Анжело Мартино, 99. Джеймс Ето’о, 11. Мохамед Брахими, 73. Илиан Илиев, 8. Дейвид Сегер, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой.

Резерви:

1. Густаво Бусато, 13. Браян Кордоба, 3. Сейни Санянг, 14. Теодор Иванов, 20. Мартин Стойчев, 24. Юлиан Илиев, 30. Петко Панайотов, 22. Кевин Додай, 16. Георги Чорбаджийски.

Старши треньор:

Христо Янев

