Ясна е програмата за Купата на България: 18 мача на 3 и 4 октомври

БФС, Професионалната футболна лига и Нова Броудкастинг Груп утвърдиха програмата за срещите от Втория предварителен кръг на Sesame Купа на България

Българският футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп, утвърди програмата за срещите от Втория предварителен кръг на Sesame Купа на България.

Двубоите ще се проведат на 3 и 4 октомври 2026 г., като общо 18 срещи ще определят отборите, които продължават напред в турнира.

Събота, 3 октомври

От 14:00 часа ще се играят пет срещи:

Крумовград – Спартак (Плевен)

Ботев (Нови пазар) – Вихрен (Сандански)

Балкан 1929 (Ботевград) – Фратрия

Черноморец (Балчик) – Етър (Велико Търново)

Оборище (Панагюрище) – Янтра 2019

Двубоят Крумовград – Спартак (Плевен) ще бъде излъчен по DIEMA SPORT.

Неделя, 4 октомври

Програмата започва в 14:00 часа с:

Миньор (Перник) – Берое (Стара Загора)

Срещата ще бъде излъчена по DIEMA SPORT.

От 15:00 часа са насрочени още 12 двубоя:

Волов Шумен 2007 – Черноморец 1919 (Бургас)

Локомотив (Мездра) – Пирин 22

Бдин 1923 (Видин) – Монтана 1921

Национал (София) – Локомотив (Горна Оряховица)

Родопа (Смолян) – Несебър

Загорец (Нова Загора) – Рилски спортист 2011

Нефтохимик 1962 – Спортист 2009

Беласица (Петрич) – Добруджа 1919

Ямбол 1915 – Хебър 1918

Чавдар (Етрополе) – Марек 1915

Спартак 1947 (Пловдив) – Ботев 1937 (Ихтиман)

Бенковски (Исперих) – Академик (Свищов)

Победителите ще продължат участието си в следващата фаза на турнира за Купата на България.