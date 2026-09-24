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Спорт

Ясна е програмата за Купата на България: 18 мача на 3 и 4 октомври

Недялко Тенев

БФС, Професионалната футболна лига и Нова Броудкастинг Груп утвърдиха програмата за срещите от Втория предварителен кръг на Sesame Купа на България

Българският футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп, утвърди програмата за срещите от Втория предварителен кръг на Sesame Купа на България.

Двубоите ще се проведат на 3 и 4 октомври 2026 г., като общо 18 срещи ще определят отборите, които продължават напред в турнира.

Събота, 3 октомври

От 14:00 часа ще се играят пет срещи:

Крумовград – Спартак (Плевен)
Ботев (Нови пазар) – Вихрен (Сандански)
Балкан 1929 (Ботевград) – Фратрия
Черноморец (Балчик) – Етър (Велико Търново)
Оборище (Панагюрище) – Янтра 2019

Двубоят Крумовград – Спартак (Плевен) ще бъде излъчен по DIEMA SPORT.

Неделя, 4 октомври

Програмата започва в 14:00 часа с:

Миньор (Перник) – Берое (Стара Загора)

Срещата ще бъде излъчена по DIEMA SPORT.

От 15:00 часа са насрочени още 12 двубоя:

Волов Шумен 2007 – Черноморец 1919 (Бургас)
Локомотив (Мездра) – Пирин 22
Бдин 1923 (Видин) – Монтана 1921
Национал (София) – Локомотив (Горна Оряховица)
Родопа (Смолян) – Несебър
Загорец (Нова Загора) – Рилски спортист 2011
Нефтохимик 1962 – Спортист 2009
Беласица (Петрич) – Добруджа 1919
Ямбол 1915 – Хебър 1918
Чавдар (Етрополе) – Марек 1915
Спартак 1947 (Пловдив) – Ботев 1937 (Ихтиман)
Бенковски (Исперих) – Академик (Свищов)

Победителите ще продължат участието си в следващата фаза на турнира за Купата на България.

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