Временно спират електронните табла по спирките в Русе на 25 септември

Профилактика и прекъсване на електрозахранването в сградата на Общината ще засегнат системата за информация на градския транспорт, но автобусните разписания и маршрути няма да се променят

На 25 септември (петък) временно ще бъде преустановено електрозахранването в сградата на Община Русе на бул. „Скобелев“ №45 заради извършване на профилактика.

Прекъсването ще засегне системата, чрез която се подава информация към електронните табла по спирките на градския транспорт. По време на профилактиката на тях няма да се визуализират данни за разписанията и движението на превозните средства.

От Общината уточняват, че временното прекъсване засяга единствено електронното предоставяне на информация по спирките.

Няма да има промени в утвърдените разписания и маршрутите на линиите на градския транспорт.

Работата на електронните информационни табла ще бъде възстановена след приключването на профилактиката и възстановяването на електрозахранването в сградата на Община Русе.