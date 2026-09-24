Иван Христанов и Стоянка Черкезова откриват предизборната си кампания в Гоце Делчев

Независимите кандидати за президент и вицепрезидент дават официален старт на кампанията си на 25 септември с публично събитие, фолклор, музика и поезия

Иван Христанов и доц. д-р Стоянка Черкезова ще дадат официален старт на предизборната си кампания на 25 септември от 18:00 часа в Дома на културата „Пейо Яворов“ в Гоце Делчев.

Двамата участват в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври като независими кандидати, издигнати от инициативен комитет. Кандидатската им листа е регистрирана от Централната избирателна комисия на 22 септември.

Фолклор, музика и българска поезия

Специално място в програмата за откриването на кампанията ще заемат българският фолклор, музиката и поезията.

На сцената ще се включат народният певец Илия Луков и бесарабската българка и народна певица Лилия Семкова.

Предвидени са също изпълнения на кавал и гайда, както и представяне на българска поезия. Сред участниците са Чавдар Христанов, Красимир Кондов и Георги Гергинов.

По време на събитието Иван Христанов и Стоянка Черкезова ще представят началото на своята кампания и основните теми, които възнамеряват да поставят в рамките на президентската надпревара.

Събитието ще се проведе на 25 септември 2026 г. от 18:00 часа в Дома на културата „Пейо Яворов“ в Гоце Делчев.