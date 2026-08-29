ПФК Септември скърби за Тони Бедачев

От клуба изказаха съболезнования на семейството и близките му, както и на всички във ФК Академик Пловдив

ПФК Септември изрази своите най-искрени съболезнования по повод кончината на Тони Бедачев. От клуба отправиха думи на съпричастност към неговото семейство и близки, както и към всички във ФК Академик Пловдив.

В посланието си от Септември определят Бедачев като достоен човек, посветил усилията си на развитието на младите футболисти.

„Българският футбол загуби един достоен човек, който с всеотдайност, любов и сърце работеше за развитието и бъдещето на младите футболисти“, се казва в съболезнователното послание на клуба.

Работата с младите поколения е една от най-отговорните мисии във футбола – тя оставя следа не само в развитието на състезателите, но и в хората, в които те се превръщат.

От ПФК Септември завършват посланието си с думите:

„Поклон пред паметта му! Почивай в мир, Тони!“