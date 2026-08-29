Иновативни технологични продукти бяха представени на изложение за големи данни в Гуейджоу

Иновативни технологични продукти и приложения на изкуствения интелект (AI) бяха представени за първи път на Международното изложение за индустрията на големите данни в Китай 2026, което беше открито в петък в Гуейян, столицата на югозападната китайска провинция Гуейджоу.

Разположено на площ от 60 000 квадратни метра, изложението включва пет павилиона, посветени на изчислителната инфраструктура, решенията, базирани на AI модели, интелигентните приложения и други направления. В него участват над 370 изложители от Китай и чужбина. Експозицията обхваща цялата верига на стойността на цифровата икономика – от базовата инфраструктура до практическите приложения.

Сред представените технологии особено внимание привлича плаващата вятърна турбина „Twin-Hull“. Тя функционира като летящ генератор. С помощта на хелий конструкцията се издига на хиляди метри височина, където улавя по-силните въздушни течения, а произведената електроенергия се предава към земята чрез кабели. Технологията предлага чист и гъвкав източник на енергия за центрове за данни и цифрова инфраструктура.

Хуманоидни роботи и AI агенти също привличат голям интерес на изложението. Един от роботите може по команда да рисува, приготвя кафе и прави пуканки. От интелигентни услуги до инспекция на електроенергийни съоръжения – роботите навлизат във все повече сфери на живота и икономиката. Представените AI решения се основават на собствени големи модели и дават възможност на посетителите да се запознаят с динамичното развитие на цифровата икономика, базирана на изкуствения интелект.

На изложението са представени 60 нови технологични разработки, сред които AI модел, който съкращава времето за научноизследователска и развойна дейност при разработването на пестициди от две години на два месеца. Изчислителните технологии намират приложение и в метеорологията, промишлеността, туризма и образованието.

Изложението е отворено за посетители от петък до неделя.

Придружаващо видео:

Източник: CCTVPlus