Руски граждани в България ще могат да гласуват за Държавната дума на 20 септември
Избирателна секция ще бъде разкрита в Клуба на Посолството на Русия в София, а предварителна регистрация не се изисква
Руските граждани, които постоянно живеят или временно пребивават в България, ще могат да участват в изборите за депутати в Държавната дума на Руската федерация от деветия състав. Според разпространената информация гласуването в България ще се проведе на 20 септември 2026 г.
Избирателната секция ще бъде разположена в Клуба на Посолството на Русия в България в София, на бул. „Драган Цанков“ №28.
Гласуването ще продължи от 8:00 до 20:00 часа
Избирателната секция ще бъде отворена от 8:00 до 20:00 часа местно време.
Право да участват в гласуването имат пълнолетни граждани на Руската федерация, които постоянно пребивават или се намират временно на територията на България.
Според съобщението предварителна регистрация не е необходима.
Какъв документ е необходим?
В деня на изборите гражданите трябва да носят оригинал на документ, удостоверяващ самоличността им като граждани на Руската федерация извън страната.
Като допустими документи в съобщението са посочени задграничен паспорт, служебен паспорт, дипломатически паспорт или удостоверение за завръщане в Руската федерация.
За допълнителна информация е посочен телефон на секционната избирателна комисия: +359 886 398 970.
Информация за нормативната уредба и федералните листи с кандидатите за депутати може да бъде намерена на официалния сайт на Централната избирателна комисия на Руската федерация.