Руски граждани в България ще могат да гласуват за Държавната дума на 20 септември

Избирателна секция ще бъде разкрита в Клуба на Посолството на Русия в София, а предварителна регистрация не се изисква

Руските граждани, които постоянно живеят или временно пребивават в България, ще могат да участват в изборите за депутати в Държавната дума на Руската федерация от деветия състав. Според разпространената информация гласуването в България ще се проведе на 20 септември 2026 г.

Избирателната секция ще бъде разположена в Клуба на Посолството на Русия в България в София, на бул. „Драган Цанков“ №28.

Гласуването ще продължи от 8:00 до 20:00 часа

Избирателната секция ще бъде отворена от 8:00 до 20:00 часа местно време.

Право да участват в гласуването имат пълнолетни граждани на Руската федерация, които постоянно пребивават или се намират временно на територията на България.

Според съобщението предварителна регистрация не е необходима.

Какъв документ е необходим?

В деня на изборите гражданите трябва да носят оригинал на документ, удостоверяващ самоличността им като граждани на Руската федерация извън страната.

Като допустими документи в съобщението са посочени задграничен паспорт, служебен паспорт, дипломатически паспорт или удостоверение за завръщане в Руската федерация.

За допълнителна информация е посочен телефон на секционната избирателна комисия: +359 886 398 970.

Информация за нормативната уредба и федералните листи с кандидатите за депутати може да бъде намерена на официалния сайт на Централната избирателна комисия на Руската федерация.