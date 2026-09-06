Още една добра новина за Ямбол – близо 1000 жилища в още 10 многофамилни сгради са одобрени за саниране  

Още 10 многофамилни жилищни сгради в Ямбол, обхващащи близо 1000 домакинства, ще бъдат обновени по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), Инвестиция C4.I9 „Схема за субсидиране – обновяване на жилищни сгради“ чрез Българската банка за развитие.

След извършената оценка са одобрени проектните предложения за следните сгради:

– ул. „Граф Игнатиев“ № 92

– ул. „Граф Игнатиев“ № 56

– ж.к. „Диана“ № 11

– ж.к. „Златен рог“, бл. 14

– ж.к. „Златен рог“, бл. 33

– ул. „Граф Игнатиев“ № 70

– ул. „Граф Игнатиев“, бл. 68

– ул. „Граф Игнатиев“, бл. 62, вх. А

– ул. „Димитър Благоев“, бл. 18

– ул. „Кабиле“ № 40

Община Ямбол се нарежда на шесто място сред 45 общини в страната по брой одобрени за финансиране проектни предложения по процедурата.

На национално ниво са класирани 193 проектни предложения от общо 2175 допустими за оценка.

Зад числото „10 одобрени сгради“ стои не просто статистика, а реална промяна за близо 1000 самостоятелни обекта и домакинства в Ямбол.

Това означава по-добри условия за живот, по-висока енергийна ефективност и по-модерна и комфортна жилищна среда за стотици семейства.

10 сгради днес означават още една важна крачка към по-обновен, по-енергийно ефективен и по-добър за живеене Ямбол.

Това е сериозен мащаб и поредното доказателство, че когато има последователност, добра организация и общи усилия в правилната посока, резултатите са видими.

Благодарим на нашите съграждани, които се обединиха в сдружения на собствениците, положиха усилия и подготвиха необходимите документи за кандидатстване.

Благодарим и на екипите на общинската администрация, които работиха по подготовката и подаването на проектните предложения.

Този успех е общ – на хората, които проявиха инициативност и се обединиха, и на екипите, които работиха, за да може тази възможност да бъде реализирана.

Одобрените проектни предложения ще получат 100% безвъзмездна финансова помощ, като общата им стойност възлиза на 13 968 693,04 евро.

От 2023 г. досега 28 многофамилни жилищни сгради в Ямбол са получили финансиране за енергийно обновяване, което е значима стъпка към по-енергийно ефективна и по-комфортна градска среда.

Сградите са сред класираните за финансиране по процедура № BG-RRP-4.039 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, част от Инвестиция C4.I9 „Схема за субсидиране – обновяване на жилищни сгради“ по Механизма за възстановяване и устойчивост.

По процедурата се финансират проектни предложения от резервния списък на кандидатствалите през 2023 г. по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, за които до момента не е бил сключен договор за финансиране.

Изпълнението на Инвестиция C4.I9 „Схема за субсидиране – обновяване на жилищни сгради“ по НПВУ е възложено на Българската банка за развитие с решение на Европейската комисия и Постановление № 22 на Министерския съвет от 29 януари 2026 г. Програмата е насочена към насърчаване на инвестициите за повишаване на енергийната ефективност на жилищния сграден фонд в страната. Списъкът с одобрените за финансиране проектни предложения е публикуван в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Очаква се да бъдат отворени нови процедури за обновяване на многофамилни жилищни сгради. Община Ямбол има готовност да продължи да работи заедно със сдруженията на собствениците, за да могат още повече жилищни сгради и домакинства в града да се възползват от възможностите за енергийно обновяване.

Важно е хората, които тепърва ще кандидатстват и ще подготвят обследвания и документи за енергийна ефективност, да се доверяват на специалисти и екипи с доказан опит и успешно реализирани проекти. Качествено подготвената документация е една от важните предпоставки за успешно кандидатстване.