Лудогорец удари 2:0 Ботев Вр

Лудогорец постигна трета поредна победа при новия треньор Пер-Матиас Хьогмо.

След 2:0 над Септември и 3:2 над Селта „орлите“ удариха с 2:0 Ботев (Враца) в мач, в който имаха тотално превъзходство и пропуснаха да постигнат далеч по-изразителна победа.

Ивайло Чочев откри резултата в 27-ата минута. Той се разписа след центриране в наказателното поле, при което вратарят Евтимов изпусна топката, а след удар на Диниш Алмейда в гредата халфът от близка дистанция прати кълбото в мрежата. Това бе 10-ти гол за Чочев в настоящия сезон в efbet Лига, което го нарежда на първо място в класацията на голмайсторите.

2:0 направи влезлият като резерва Квадво Дуа в 71-ата минута. Отлична атака, минала през Сон и Нареси, изведе Петър Станич в наказателното поле на Ботев. Сърбинът отлично намери швейцарския нападател, който с премерен удар не остави шансове на Евтимов.

До края Лудогорец продължи да контролира събитията на терена и не допусна сериозни опасности пред вратаря Бонман.

През второто полувреме като резерва в състава на шампионите се появи Бернард Текпетей. Това бе мач №200 за крилото във всички турнири.

