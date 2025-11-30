Локо Пд пуска календарите за новата година

Новите календари на ПФК Локомотив Пловдив за 2026-та година са вече готови!

Те ще бъдат пуснати в продажба на 1 декември!

Всеки желаещ да си закупи от юбилейните календари може да го направи на следните места:

Официален магазин на клуба (намира се точно до бариерата на спортния комплекс):

Понеделник – петък: от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00

Фен магазина на “Лаута”:

Понеделник – петък: от 11:30 до 18:00

Календари ще се продават и по време на “Черно-бялата” Коледа, която ще се проведе на 7 декември в Международен Панаир Пловдив (зала “България”).

Цените са следните:



Голям постер – 8 лева / 4,09 евро

Работен календар – 12 лева / 6,14 евро

