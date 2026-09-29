Локо Пд срещу Арда в контрола на „Лаута“

Двубоят ще се играе на 2 октомври от 11:00 часа и ще бъде закрит за фенове и медии

Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) ще използва паузата в шампионата, за да изиграе контролна среща срещу Арда (Кърджали).

Проверката е насрочена за 2 октомври от 11:00 часа и ще се проведе на помощния терен на спортния комплекс „Лаута“.

Двубоят ще бъде закрит за привърженици и представители на медиите.

Контролата ще даде възможност на треньорските щабове на двата отбора да поддържат игровия ритъм на футболистите по време на паузата в официалните срещи и да изпробват различни варианти преди подновяването на шампионата.