Групата на Черно море за гостуването на Локо Пд

Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи група от 23 футболисти за гостуването на Локомотив Пловдив от 8-ия кръг на efbet Лига.

В нея след контузия се завръща Александър Колев, както и Иван Тасев, който пропусна гостуването на ЦСКА.

Аут за двубоя са Мартин Банев и Хорхе Падиля.

Срещата между „смърфовете“ и Черно море е тази неделя, 6 септември от 19 часа на стадион „Локомотив“ в Пловдив и ще бъде ръководена от Венцислав Митрев. Негови помощници ще са Павлета Рашкова и Радослав Вутов.

За четвърти съдия е определен Ивайло Ненков, а за ВАР ще отговарят Волен Чинков с асистент Димо Димов. Съдийски наблюдател пък ще е Крум Стоилов.

Групата: Кристиан Томов, Дамян Христов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Емануил Няголов, Лучано Скуадроне, Венцислав Керчев, Георги Венциславов, Жоао Бандаро, Ертан Томбак, Александър Тодоров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Васил Панайотов, Давид Телеш, Петър Андреев, Иван Тасев, Мигел Барандаш, Мохамед Аши, Идрис Бунаас, Георги Лазаров, Селсо Сидней, Александър Колев.