Героичните изяви на Пранджев не стигнаха на дубъла на Ботев срещу Крумовград – 0:2 на клубната база

Дублиращият отбор на Ботев Пловдив загуби с 0:2 от ФК Крумовград в среща от 5-ия кръг на Югоизточната трета лига. Двубоят се игра на Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“.

Много силен мач изигра вратарят на „канарчетата“ Николай Пранджев, който се отчете с редица важни намеси. Двата гола за гостите реализираха юношите на „жълто-черния“ клуб Благовест Величков и Александър Георгиев.

В първите минути опитният състав на гостите наложи сериозен натиск и стигна до няколко опасни положения. В 24-ата минута Васил Иванов вдигна зрителите на крака с удар от центъра на терена, но вратарят Благой Макенджиев внимаваше и спаси.

Между 35 и 40 минути под прожекторите излезе стражът на „канарчетата“ Николай Пранджев. В 35-ата минута вратарят отрази опасен удар от фаул, а при последвалия корнер дойдоха нови две намеси на стража.

В 40-ата минута „сините“ изпълниха нов ъглов удар и при последвалата добавка само силната изява на Пранджев спаси сигурен гол. В самия край на първата част гостите нацелиха греда с далечен удар.

Второто полувреме стартира с добра възможност за „канарчетата“. Радослав Караманов бе изведен на чиста позиция, но вратарят скъси дистанцията и последвалият удар бе спасен.

В 53-ата минута се стигна до най-доброто положение за Ботев. Заучено изпълнение на корнер прати топката към Ивайло Видев, който от точката на дузпата необезпокояван стреля над вратата.

В 70-ата минута Николай Пранджев се намеси фантастично, отразявайки опасен удар на Благовест Величков. Именно Величков откри резултата 2 минути по-късно, като при неговия удар се получи рикошет в тялото на бранител.

В 80-ата минута друг кадър на „канарчетата“ Даниел Иванов на свой ред пробва рефлексите на Пранджев, но стражът отново спаси. Така се стигна до 85-ата минута, в която Александър Георгиев бе изведен очи в очи с вратаря и вкара за крайното 0:2.

Стартовият състав на Ботев: Николай Пранджев, Георги Кущинаров, Георги Илиев, Ерен Юсеин, Светослав Тодоров, Петър Иванов, Ивайло Видев, Симеон Турлаков, Васил Иванов, Велиян Видолов, Радослав Караманов