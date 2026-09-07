ЦСКА II отстъпи като гост на Етър

Вторият тим на ЦСКА отстъпи при гостуването си на Етър във Велико Търново с 0:1 в двубой от 9-ия кръг на Втора професионална лига. Тимът ни трябва да съжалява, че не спечели поне точка, тъй като създаде, но пропусна доста шансове за гол.

През първата част Георги Чорбаджийски, Васил Каймаканов и Радослав Живков имаха възможност да открият резултата, но изстрелите им не намериха целта. В 42-ата минута Етър успя да реализира чрез Цветомир Цанев.

След почивката ЦСКА отново демонстрира активност в атака, а в 54-ата минута Юлиан Гилов уцели гредата след силен удар. До края на двубоя армейците пропуснаха още няколко добри ситуации пред вратаря Мартинов.

Следващият двубой на ЦСКА II е като домакин на Монтана на 13 септември (неделя) от 17:00 ч.

Съставът на ЦСКА:

1. Даниел Николов, 20. Мартин Стойчев, 3. Лъчезар Иванов, 4. Симеон Чатов, 15. Алекс Тунчев, 8. Юлиан Илиев, 77. Юлиан Гилов (68’ 23. Мартин Сораков), 10. Радослав Живков (к) (79’ 32. Константин Йорданов), 17. Теодор Апостолов (79’ 47. Алесандро Николов), 11. Васил Каймаканов (86’ 88. Емил Найденов), 80. Георги Чорбаджийски (46’ 18. Любомир Костов).

Резерви:

12. Мартин Каишев, 14. Илиян Димитров, 44. Димитър Николов, 47. Алесандро Николов, 22. Радостин Георгиев, 18. Любомир Костов, 32. Константин Йорданов, 88. Емил Найденов, 9. Александър Георгиев, 23. Мартин Сораков.

Старши треньор:

Любен Любенов