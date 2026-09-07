Георги Сърмов на 41

Днес бившият полузащитник на „Левски“ и настоящ скаут в Детско-юношеската школа на клуба, Георги Сърмов празнува своя 41-ви рожден ден.

Роден е на 7 септември 1985 година в Бургас. Юноша на местния „Нафтекс“, той преминава в „Левски“ през есента на 2006 година. Със синия екип записва 121 мача и вкарва 10 гола. Двукратен шампион на България (2006/07 и 2008/09 година) и носител на Купата на страната през 2007 година.

Носи още екипите на турския „Касъмпаша“, румънския „Поли“ (Тимишоара), молдовския „Дачия“ (Кишинев), германския „Кемницер“, „Ботев“ (Пловдив), „Берое“, „Етър“, „Витоша“ (Бистрица) и „Септември“.

Георги Сърмов записва 12 мача с фланелката на националния отбор на България.

От началото на 2026 година работи като скаут в Академия „Левски“.

ПФК „Левски“ честити празника на Георги Сърмов и му пожелава здраве, успехи и щастливи мигове с любимия „син“ тим.