Локомотив Пловдив влезе в релси след домакински успех над Черно море

Локомотив Пловдив постигна втората си победа от началото на сезона в efbet Лига, след като надви с 1:0 Черно море в двубой между два отбора, които започнаха трудно кампанията. Единственото попадение на „Лаута“ в двубоя от осмия кръг реализира Раян Янг Лейтън в 21-вата минута.

Още в четвъртата минута домакините изпратиха топката във вратата. Крист Лонгвил се възползва от неточност в защитата на Черно море, преодоля Живко Атанасов и се разписа. Главният съдия Венцислав Митрев обаче беше повикан от ВАР арбитъра Волен Чинков и след преглед отмени попадението заради нарушение на нападателя срещу Атанасов.

В 21-вата минута Локомотив вече поведе редовно. Парвиз Умарбаев изведе отлично Раян Янг Лейтън, а нидерландецът с китайски произход отправи мощен удар, който не остави шансове на Кристиан Томов – 1:0.

Домакините бяха близо до второ попадение в 33-тата минута. След центриране от корнер Лонгвил стреля с глава, но топката се отби в напречната греда.

В началото на второто полувреме нападателят изведе Лейтън зад защитата на варненци, но този път Томов успя да спаси. Постепенно Черно море пое инициативата и пренесе играта пред вратата на домакините.

Алекс Колев отправи опасен удар с глава, но Боян Милосавлевич се намеси убедително. Малко след изтичането на час игра Селсо Сидни опита техничен фалцов изстрел с десния крак, но стражът на Локомотив отново демонстрира класа.

Най-добрата възможност за изравняване се откри пред Асен Дончев в 82-рата минута. Той стреля великолепно от около 30 метра, но напречната греда спаси пловдивчани.

Локомотив удържа минималната си преднина и се поздрави с ценни три точки, които изкачиха отбора на 11-ото място с актив от шест пункта. Кризата в Черно море се задълбочи, като съставът на Илиан Илиев остава позиция по-назад с едва четири точки.