Георги Шейтанов ще тренира вратарите на Вихрен

Георги Шейтанов е новият треньор на вратарите на тима от Mr Bit Втора лига Вихрен Сандански.

Бившият треньор на вратарите на националния отбор на България се присъединява към щаба на Борислав Кьосев, след като клубът се раздели с Иван Христов. ОФК Вихрен благодари на Христов за професионализма и отдадеността през времето, в което беше част от отбора.

Георги Шейтанов е добре познато име на футболната общественост — бивш вратар с дългогодишен опит в родната А група. Той е пазил вратата на Славия, Левски и други отбори, а между 2005 и 2008 г. носи екипа на Вихрен в елита, където се превръща в любимец на местната публика.

След края на активната си кариера, Шейтанов изгражда успешна треньорска кариера – между 2021 и 2022 г. работи с вратарите на националния отбор на България, а извън страната натрупва ценен опит в Китай, където е треньор на вратарите в Шъцзяджуан Евър Брайт, Бейджинг Спорт и Хънан Дзианйе.

