петък, септември 11, 2026
Последни:
Спорт

Дунав определи групата за гостуването на ЦСКА 1948

Недялко Тенев

„Дунав“ (Русе) обяви групата си за предстоящия двубой срещу ЦСКА 1948.

Срещата ще се играе на 12 септември, събота, от 19:00 часа на стадион „Бистрица“.

В групата на русенския тим попаднаха 20 футболисти:

33 Китанов, 69 Пепеляшев, 2 Дилчовски, 22 Предев, 88 Тодоров, 5 Алвеш, 4 Кабаркас, 6 Йовков, 10 Бойчев, 14 Апостолов, 44 Видакович, 11 Минчев, 9 Валиньо, 77 Симеонов, 23 Джордан, 24 Гаврилов, 51 Будинов, 19 Стефанов, 36 Апия и 18 Кейта.

От клуба публикуваха групата с посланието: „За Дунав. За Русе.“

Pin It on Pinterest