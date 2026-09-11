Дунав определи групата за гостуването на ЦСКА 1948

„Дунав“ (Русе) обяви групата си за предстоящия двубой срещу ЦСКА 1948.

Срещата ще се играе на 12 септември, събота, от 19:00 часа на стадион „Бистрица“.

В групата на русенския тим попаднаха 20 футболисти:

33 Китанов, 69 Пепеляшев, 2 Дилчовски, 22 Предев, 88 Тодоров, 5 Алвеш, 4 Кабаркас, 6 Йовков, 10 Бойчев, 14 Апостолов, 44 Видакович, 11 Минчев, 9 Валиньо, 77 Симеонов, 23 Джордан, 24 Гаврилов, 51 Будинов, 19 Стефанов, 36 Апия и 18 Кейта.

От клуба публикуваха групата с посланието: „За Дунав. За Русе.“