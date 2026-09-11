Водопад „Дюшеме дере“ край Момчилград е обявен за защитена територия

Новата защитена територия край село Карамфил обхваща над 7 декара, като в района се забраняват строителство, добив на подземни богатства, лов, риболов и дейности, които могат да увредят водопада и скалните образувания.



Природната забележителност „Водопад – Дюшеме дере“ е обявена за защитена територия със заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова.

Водопадът се намира в землището на село Карамфил, община Момчилград, област Кърджали, а защитената територия обхваща площ от 7,013 декара. Целта е да бъдат съхранени водопадът, характерните скални образувания и прилежащите природни територии.

В границите на новата защитена територия се забраняват строителството, прокарването на нови пътища, промяната на предназначението на земята, както и търсенето, проучването и добивът на подземни богатства.

Забранени са също отбиването и замърсяването на водните течения, отсичането и чупенето на дървета и храсти, ловът и риболовът, паленето на огън, използването на оръжия и експлозиви и изхвърлянето на отпадъци.

Отбелязва се, че обявяването на „Дюшеме дере“ за защитена територия е резултат от сътрудничеството между държавните институции, местната власт, неправителствени организации и граждани.

Предстои заповедта да бъде обнародвана в „Държавен вестник“.