Нов STEM център отвори врати в ОУ „Йордан Йовков“ във Варна

Учениците ще разполагат с модерни кабинети по математика, информатика, природни науки и зелени технологии, оборудвани с 3D принтер, микроскопи и съвременна техника

Нов STEM център беше официално открит в Основно училище „Йордан Йовков“ във Варна. Специален гост на церемонията беше кметът Благомир Коцев, а на събитието присъстваха директорът на училището Дафинка Димитрова, директорът на Регионалното управление на образованието Ирена Радева, преподаватели, ученици и родители.

Откриването на STEM центъра е последният етап от мащабното обновяване на училището, извършено с европейско финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Новото образователно пространство заема целия трети етаж на сградата и включва четири специализирани кабинета – по математика, информатика, зелени технологии и природни науки.

В тях учениците ще могат да изучават по интегриран начин седем предмета – математика, компютърно моделиране и информационни технологии, човекът и природата, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, както и технологии и предприемачество.

3D принтер, микроскопи и мобилни учебни пространства

STEM центърът е оборудван с преносими компютри за цял клас, 3D принтер, микроскопи, мултифункционални устройства, специализирани конструктори, макети и демонстрационни комплекти.

Обзавеждането позволява пространството бързо да бъде адаптирано както за индивидуална, така и за групова работа. Изграден е малък амфитеатър за презентации и дискусии, а специална модулна стена позволява два съседни кабинета да бъдат обединявани в едно по-голямо пространство.

По време на откриването учениците демонстрираха част от възможностите на новата база и показаха практически проекти в различните научни и технологични направления.

Основно обновяване на цялото училище

ОУ „Йордан Йовков“ е сред шестте обекта от образователната инфраструктура във Варна, обновени с европейско финансиране по НПВУ.

Ремонтът обхваща цялата училищна сграда. Подменена е външната дограма, фасадата е топлоизолирана, изградени са асансьор и достъпна среда, а отоплението е преминало от нафта към газ.

На покрива е монтирана фотоволтаична система, изградени са климатизация и нова вентилация, а класните стаи, коридорите, административните помещения и физкултурният салон са обновени.

Подобрени са също осветлението и акустиката в учебните помещения, а интериорът е преобразен със съвременни материали и решения.

В училището се обучават близо 480 деца от първи до седми клас. През учебната 2026/2027 година ще бъде разкрита трета паралелка за първи клас, а всички ученици от първи до трети клас ще се обучават целодневно.