Затварят ключови улици в Пловдив за дербито Ботев – Локомотив

Автобусите по линии №9, 10 и 36 ще се движат по променени маршрути, ограничения ще има и заради шествията на футболните привърженици

Временна организация на движението ще бъде въведена в Пловдив в неделя, 13 септември, заради футболната среща между „Ботев“ (Пловдив) и „Локомотив“ (Пловдив). Дербито започва в 20:30 часа на стадион „Христо Ботев“.

От 17:00 до 24:00 часа ще бъде спряно движението на превозни средства по няколко улици и булеварди около стадиона.

Ограничението обхваща бул. „Източен“ между бул. „Княгиня Мария Луиза“ и бул. „Санкт Петербург“, ул. „Богомил“ между бул. „Източен“ и ул. „Лев Толстой“, ул. „Варшава“ между ул. „Богомил“ и ул. „Славянска“, както и ул. „Лев Толстой“ от кръговото кръстовище с ул. „Проф. Цветан Лазаров“ до бул. „Княгиня Мария Луиза“.

Променят маршрутите на три автобусни линии

Заради затворените пътни участъци временно ще бъдат променени маршрутите на автобусни линии №9, №10 и №36.

Автобусите по линия №9 ще бъдат пренасочени през бул. „Христо Ботев“, бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „Санкт Петербург“ в зависимост от посоката на движение.

Линия №10 ще обслужва обходен маршрут през бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Освобождение“, бул. „Санкт Петербург“, бул. „Менделеев“ и „Цариградско шосе“.

Промени ще има и по линия №36, като автобусите ще преминават през части от бул. „Цариградско шосе“, бул. „Освобождение“, бул. „Санкт Петербург“ и бул. „Христо Ботев“.

Ограничения и заради шествия на феновете

Допълнителна организация е предвидена заради преминаването на шествия на привърженици на двата пловдивски отбора.

От 17:00 до 19:30 часа движението ще бъде временно ограничавано, без да бъде изцяло спирано, по бул. „Цар Борис III Обединител“ – между бул. „Шести септември“ и района на ул. „Цанко Дюстабанов“ и ул. „Граф Игнатиев“, както и по ул. „Света Петка“.

Ограничения ще има и по бул. „Княгиня Мария Луиза“ в участъка между ул. „Света Петка“ и бул. „Източен“.

Шофьорите се съветват да предвидят повече време за пътуване и по възможност да използват алтернативни маршрути в часовете преди и след пловдивското дерби.