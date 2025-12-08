понеделник, декември 8, 2025
ЦСКА U17 завърши годината с равенство

Юношите на ЦСКА до 17 години записаха равенство 1:1 срещу отбора на Септември в двубой от 15-ия кръг на Елитната група U17.

Гостите откриха резултата още във 2-рата минута, но момчетата на Тони Стоичков постепенно наложиха контрол върху играта. През второто полувреме „армейците“ стигнаха до заслужено изравняване, след като Габриел Йорданов се разписа от дузпа.

След тази среща ЦСКА U17 заема 10-о място в класирането с актив от 15 точки. Това беше последен кръг за календарната година в Елитната група до 17 години.

