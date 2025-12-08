Вицепрезидентът: ЕК предложи най-рисковия бюджет за следващите седем години

България трябва да има позиция за новия бюджет, за новата му философия и разпределение на средства, заяви Илияна Йотова на откриването на публична дискусия за новата Многогодишна финансова рамка на ЕС

Европейската комисия предложи най-рисковия бюджет за следващите седем години. България трябва да има своята позиция за новия бюджет на Европейския съюз, за предложената нова философия и разпределение на средства. За съжаление, към момента такъв разговор у нас не се води. А България има ключово значение за развитието на Югоизточна Европа. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова на откриването на публичната дискусия „България и новият европейски бюджет 2028 – 2034: цели и възможности“, организирана от Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент.

Вицепрезидентът припомни, че представеният от Европейската комисия бюджет увеличава многократно разходите за отбрана, научноизследователска дейност и миграция. Бюджетът за следващите 7 години възлиза на 2 трлн. евро, което е увеличение със 700 млрд. спрямо предходния период.

По думите на Илияна Йотова новите приоритети за финансиране на съюза отразяват тежка реалност. „Европа е изправена пред матрица от кръстопътища, поставящи под въпрос ролята ѝ както на международната сцена, така и в очите на гражданите ѝ. В тази реалност всеки ход ще има дългосрочни последствия“, подчерта вицепрезидентът.

В изказването си Йотова отбеляза загубената вековна титла на Европа като хегемон напр. в областта на научните изследвания и иновациите, където значително изостава от САЩ. Вицепрезидентът заяви, че бъдещата конкурентоспособност и стратегическата автономия на Европа зависят от инвестиция в наука, технологии, сигурност и реална икономическа интеграция.

Според новата структура на Многогодишната финансова рамка държавите членки трябва да изготвят единен Национален и регионален план за партньорство, който да замени цели четиринадесет до момента отделни програми. „Този подход рискува да изключи регионите от диктуването на приоритети и очевидно подкопава териториалното измерение на политиката на сближаване. Различните програми ще бъдат принудени да се конкурират помежду си в рамките на националната единица, намалявайки драстично дела от финансиране, предназначен за истински цели на сближаване и регионално развитие“, заяви вицепрезидентът.

Илияна Йотова подчерта критиката на редица европейски правителства за представения от ЕК бюджет. На най-силна критика, включително и от селскостопанския сектор, е подложено предложението за сливане на фондовете за Общата селскостопанска политика и кохезионните фондове, което ще се отрази зле върху регионалното развитие на Европа.

Вицепрезидентът акцентира и върху предложението за обвързване на получаването на средства от ЕС със спазване на върховенството на закона. Тя подчерта рисковете от въвеждането на такъв подход. „Подходът третира върховенството на закона не като основополагащ нормативен идеал, а като едноизмерен критерий, обвързан с бюджетните проблеми на ЕС“, посочи Йотова.

Вицепрезидентът изтъкна рисковете, които крие представеният многогодишен европейски бюджет, от подкопаване на доверието в европейския проект. „Военната сила и индустриалната конкурентоспособност са от огромно значение, но те не могат да компенсират социалната фрагментация и регионалното неравенство. Съюз, който днес изоставя своите териториални и социални основи в името на неотложността, е съюз, който избира пътя към нестабилност“, подчерта Илияна Йотова.

