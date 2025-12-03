ЦСКА посреща Локо Пд

ЦСКА посреща Локомотив Пловдив в мач от 18-ия кръг на efbet Лига.

Двубоят е днес от 18:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Главен съдия на срещата е Димитър Димитров. Срещата може да бъде наблюдавана на живо в ефира на Диема спорт и Дарик радио.

Двата отбора влизат в кръга, разделени от само една точка, което превръща мача в пряк сблъсък за позиция в първата четворка. Локомотив Пловдив заема четвъртото място с 29 точки, а ЦСКА е пети с 28.

Столичният тим се намира в отлична форма. Отборът на Христо Янев е в серия от седем поредни победи във всички турнири и шест последователни успеха в първенството. В предишния кръг „червените“ спечелиха убедително като гости на Спартак Варна с 4:0. За предстоящата среща ЦСКА няма да може да разчита на наказания Бруно Жордао, но в състава се завръща Адриан Лапеня, който изтърпя санкцията си.

Локомотив Пловдив пристига в София след два последователни равни мача срещу новаците Добруджа (1:1) и Монтана (0:0). Тимът на Душан Ко̀сич има един успех в последните пет шампионатни срещи. Добрата новина за „черно-белите“ е завръщането на Ивайло Иванов и Енцо Еспиноса, които пропуснаха предишния двубой заради натрупани картони.

През пролетта Локомотив Пловдив спечели с минималното 1:0 на свой терен.

ЕКИПИТЕ

ЦСКА: Червени фланелки, червени гащета, червени чорапи

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ: Бяло-черни фланелки, бели гащета, бели чорапи

БИЛЕТИТЕ

Билети за мача могат да бъдат закупени онлайн ТУК. Цената на пропуските са както следва:



ВИП лога – 170 лева

Сектор А – ложи – 35 лева

Сектор А – 27 лева

Сектор Г – 15 лева

Сектор Б – 15 лева

ДОСЕГАШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

02.08.2025 Локомотив Пловдив – ЦСКА 1:0

12.04.2025 ЦСКА – Локомотив Пловдив 2:0

02.11.2024 Локомотив Пловдив – ЦСКА 2:2

26.05.2024 Локомотив Пловдив – ЦСКА 1:0

03.04.2024 ЦСКА – Локомотив Пловдив 1:2

02.10.2023 Локомотив Пловдив – ЦСКА 0:2

27.05.2023 ЦСКА – Локомотив Пловдив 1:0

04.03.2023 ЦСКА – Локомотив Пловдив 1:1

01.11.2022 Локомотив Пловдив – ЦСКА 0:1

08.04.2022 Локомотив Пловдив – ЦСКА 2:0

