неделя, декември 14, 2025
Ботев Вр гостува на Добруджа за Купата

Редактор

ДНЕС ИМА САМО ЕДИН ИЗХОД – ПОБЕДА! 🦁🔥

Време е за Купата на България! Връщаме се на стадион „Дружба“ в Добрич с ясна мисия – да продължим напред. Знаем как се печели на този терен. Направихме го преди дни, трябва да го направим и днес.

🕐 Начало: 13:00 ч.

🏟️ Стадион: „Дружба“, Добрич

✅ НАПОМНЯМЕ, ако не сте с отбора в Добрич, може да гледате мача на ГОЛЯМ ЕКРАН пред Коледния Базар във Враца! Там ще им си специална шатра с артикули на клуба…

⛸️ За любителите на кънките – БЕЗПЛАТНО пързаляне за всички малки и големи ботевци!

🔰 Единственото условие – дрескод „Ботев Враца“ – тениска, анцуг или яке на любимия клуб.

🕛 Кога? Днес между 12:00 и 15:00 ч.

📍 Къде? Площад „Христо Ботев“, Враца

