Ботев Вр гостува на Добруджа за Купата

ДНЕС ИМА САМО ЕДИН ИЗХОД – ПОБЕДА!

Време е за Купата на България! Връщаме се на стадион „Дружба“ в Добрич с ясна мисия – да продължим напред. Знаем как се печели на този терен. Направихме го преди дни, трябва да го направим и днес.

Начало: 13:00 ч.

Стадион: „Дружба“, Добрич

НАПОМНЯМЕ, ако не сте с отбора в Добрич, може да гледате мача на ГОЛЯМ ЕКРАН пред Коледния Базар във Враца! Там ще им си специална шатра с артикули на клуба…

За любителите на кънките – БЕЗПЛАТНО пързаляне за всички малки и големи ботевци!

Единственото условие – дрескод „Ботев Враца“ – тениска, анцуг или яке на любимия клуб.

Кога? Днес между 12:00 и 15:00 ч.

Къде? Площад „Христо Ботев“, Враца

