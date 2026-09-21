Академия „Левски“ с натоварена програма между 21 и 27 септември

Юношите на „сините“ ще играят в елитните групи, Купата на БФС и Столичното първенство, а „Левски II“ приема „Национал“

Юношеските формации на Академия „Левски“ ще имат наситена състезателна програма в периода 21–27 септември 2026 г., като предстоят седем двубоя в различните възрастови групи и първенства.

Първите срещи са на 22 септември във Велико Търново, където отборите на „Левски“ до 15 и до 16 години гостуват на „Етър“. Двубоят в Елитната група U15 започва в 10:00 часа на терен „Трифон Иванов“, а два часа по-късно е срещата между формациите U16.

Същия ден от 15:00 часа „Левски“ U14 приема „Тигрите“ в първия кръг от областната фаза на Купата на БФС. Мачът ще се играе на изкуствения терен на стадион „Георги Аспарухов“.

На 26 септември U14 ще има още един домакински двубой – срещу „Олимпия“ от 15:00 часа в петия кръг на Столичното първенство.

По-късно същия ден „Левски II“ ще се изправи срещу „Национал“ в деветия кръг на Югозападната Трета лига. Срещата е от 17:00 часа на стадион „Летище“ в София.

Програмата приключва на 27 септември с два мача на стадион „Георги Аспарухов“. От 10:00 часа „Левски“ U15 приема „Локомотив“ (София), а от 13:00 часа формацията U16 ще играе срещу „Пирин“. И двата двубоя са от седмия кръг на съответните Елитни групи.