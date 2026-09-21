Подмяната на регистрационните табели се извършва в „Пътна полиция“, като автомобилът трябва да бъде представен за идентификация

Смяната на регистрационни номера на автомобил може да се наложи по различни причини – при изгубена или унищожена табела, при желание на собственика за нов номер или при други промени в регистрацията на превозното средство. Процедурата се извършва от звената на „Пътна полиция“ и е регламентирана основно от Наредба № I-45.

Кога се сменят регистрационните номера?

Една от най-честите причини е повредена, изгубена или открадната регистрационна табела. Собственикът може да поиска промяна на регистрационния номер и по свое желание, включително когато иска определена комбинация от цифри.

При подмяна на регистрационните табели автомобилът се представя в „Пътна полиция“ за идентификация. Това изискване е изрично посочено в Наредба № I-45.

Важно е да се знае, че промяна в регистрацията по принцип не се извършва, когато върху превозното средство има наложен запор или друго законово ограничение, освен след неговата отмяна или при съответното разрешение от компетентния орган. (МВР)

Какви документи са необходими?

При промяна на регистрационния номер „Пътна полиция“ посочва сред необходимите документи документ за самоличност на собственика, свидетелството за регистрация на автомобила – част I и част II, документ за валидна застраховка „Гражданска отговорност“, както и старите регистрационни табели, когато са налични. Заявлението се генерира служебно от информационната система на МВР, като собственикът проверява данните и го подписва.

При конкретен случай могат да бъдат необходими и допълнителни документи, затова е разумно предварително да се провери информацията на съответното звено на „Пътна полиция“.

Какво се прави при изгубен регистрационен номер?

При загубена или унищожена регистрационна табела собственикът трябва да декларира обстоятелството. МВР посочва, че при липсваща регистрационна табела се предприема и процедура по обявяването ѝ за издирване.

Не е добра идея да се изработва самостоятелно копие на изгубената табела. Използването на регистрационни табели, които не са издадени по установения ред, може да доведе до изземването им от органите на „Пътна полиция“.

Как протича смяната на регистрационните номера?

След подаването на необходимите документи автомобилът се представя за идентификация. Старите табели се предават, когато са налични, заплащат се съответните държавни такси и се издават новите регистрационни табели и необходимите регистрационни документи.

Официална информация на МВР за промяна в регистрацията на превозно средство

Може ли да изберем регистрационен номер?

Да. Освен номер от наличните серии, собственикът може да заяви определени комбинации по желание срещу допълнителна такса. МВР предвижда отделни категории за предпочитани комбинации, четири еднакви цифри и комбинация от шест букви и/или цифри по желание. За последната категория се подава предварително отделно заявление.

Тези специални номера могат да бъдат значително по-скъпи от стандартната регистрация, затова преди подаване на заявление е добре да се провери актуалната Тарифа №4 на МВР. От 1 януари 2026 г. част от тарифата е актуализирана във връзка с въвеждането на стойности в евро.

Смяна на номера при покупка на автомобил

Покупката на автомобил с българска регистрация не означава автоматично, че регистрационните табели задължително трябва да бъдат сменени. МВР прави разграничение между промяна на собствеността със и без подмяна на регистрационните табели. Когато табелите се подменят, автомобилът се представя за идентификация.

Колко време отнема процедурата?

Продължителността на посещението зависи от натовареността на конкретното звено на „Пътна полиция“, вида на промяната и необходимите проверки. Подготовката на всички документи предварително може да спести време и повторно посещение.

Какво да направим след смяната на регистрационния номер?

След получаването на новите табели е добре собственикът да провери дали новият регистрационен номер трябва да бъде актуализиран при използваните от него услуги и договори, свързани с автомобила. Особено внимание трябва да се обърне на застрахователни документи, електронни услуги и други системи, в които автомобилът е идентифициран чрез регистрационния си номер.

Накратко

Смяната на регистрационни номера не е сложна процедура, но изисква правилна подготовка. Необходимо е да се представят съответните документи, старите табели, когато са налични, както и самото превозно средство за идентификация. При загубена или открадната табела трябва да се следва установената от МВР процедура, вместо да се използва неофициално изработен заместител.