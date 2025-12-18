Хасково чества днес 181 години от рождението на Капитан Петко Войвода

Кметът на Община Хасково Станислав Дечев, областният управител д-р Стефка Здравкова, представители на държавната и местни власти, военнослужещи, духовници, членове на Тракийско дружество „Г. Сапунаров“, наследници на тракийски бежанци, политически партии и патриотични организации и стотици деца от осем училища в Хасково поднесоха цветя на признателност пред героичното дело на Капитан Петко Войвода. Днес се отбелязват и 70 години от откриването на паметника на Войводата в Хасково. Автор на монумента е скулпторът Стою Тодоров (1919-1997). Специален гост на церемонията беше синът на скулптура арх. Иван Тодоров. Той бе удостоен с почетен плакет от областния управител на Хасково д-р Здравкова.

Славният тракийски воевода е наречен още приживе Спасителят на Хасково, защото когато през 1879 г., башибозуците се готвят да нахлуят тук, кметовете на града и околните селища молят Капитан Петко да защити Хасково. Войводата откликва на този вик за помощ и спасява града ни от опустошение. Заради всеотдайната му служба на България и за заслугите му за спасението на Хасково, през лятото на 2020 година Капитан Петко Войвода беше удостоен с най-високо звание за Хасково- Печетен гражданин.

