7 от 7 за ЦСКА: „Червен“ рецитал във Варна!

ЦСКА записа седма поредна победа във всички турнири, след като разгроми Спартак във Варна с 4:0.

Бруно Жордао, Джеймс Ето’о и Леандро Годой (на два пъти) вкараха за „червения“ рецитал, а успехът на нашия тим можеше и да е по-изразителен, след като два удара към вратата на домакините срещнаха гредите. Победата изкачи ЦСКА на четвърто място в класирането в Първа професионална лига с актив от 28 точки.

Христо Янев направи някои промени в стартовия състав, продиктувани и от наказанието на Адриан Лапеня, който бе заменен от Теодор Иванов, сложил капитанската лента на рамото си. След изтърпяната си санкция Дейвид Пастор пък зае мястото на десния бек на мястото на Иван Турицов.

Другата важна промяна бе свързана с тактическата постановка на ЦСКА – тимът ни излезе с двама нападатели в лицето на Питас и Годой, а зад тях оперираше Илиан Илиев.

Първата част протече при тотално превъзходство на „червените“, които взеха преднина от две попадения, но можеха да вкарат поне двойно повече. Още в 5-ата минута стана ясно как ще се развият нещата – Йоанис Питас бе изведен зад отбраната на Спартак и технично подаде на Годой, който отбеляза, но голът бе отменен заради засада на кипърския нападател.

Спартак се задоволяваше с изцяло отбранителна позиция и епизодични контраатаки, при една от които в 11-ата минута се наложи Лапоухов да показва класата си след удар на Шанде.

В 18-ата минута ЦСКА поведе – след центриране в наказателното поле на домакините топката не бе избита по най-добрия начин, Илиан Илиев я овладя, но я остави за Бруно Жордао, който със силен изстрел извън наказателното поле, а и с помощта на рикошет в бранител, порази мрежата – 1:0 за „армейците“!

Последваха още две добри ситуации за нашия тим, но Питас (с глава) и Илиан Илиев нямаха късмет в завършващата фаза. В 29-ата минута пък Годой уцели гредата, а добавката на Петко Панайотов бе отразена от вратаря Ковальов.

Видимо бе, че вторият гол виси на косъм и логичното се случи в 34-ата минута, когато Пастор центрира перфектно към оставения непокрит пред наказателното поле Джеймс Ето’о, който с феноменален изстрел намери далечния ъгъл на вратата на Спартак – 2:0 за ЦСКА!

До почивката „армейците“ не намалиха темпото и можеха да вкарат още едно попадение, но втори удар на Годой срещна страничния стълб.

Втората част започна с равностойни действия, като ЦСКА играеше на сигурно, но с мисъл и за трети гол. Мачът бе прекъснат за няколко минути заради димки, а след подновяването на действията Годой бе изведен отдясно и опита техничен шут, който мина на сантиметри от гредата.

Веднага след това Христо Янев предприе двойна смяна, пускайки Скаршем и Сегер на мястото на Илиан Илиев и Петко Панайотов.

В 70-ата минута ЦСКА направи преднината си класическа – Питас получи пас в наказателното поле и стреля по диагонала, а Ковальов успя първоначално да отбие, но топката попадна у Годой, който на празна врата вкара за 3:0! Така на практика приключи и интригата в двубоя.

Аржентинският голаджия обаче не беше приключил с головете – в 77-ата минута Леандро бе изведен чудесно от Ето’о и с чудесен усет прати топката за втори път във вратата на Ковальов – 4:0 за ЦСКА! Годой вече има 8 попадения от началото на първенството и върви в графика от миналата кампания, когато финишира като голмайстор на Първа лига.

В 86-ата минута влезлият като резерва Мохамед Брахими можеше да отбележи и пети гол след отличен пас на Ето’о, но изстрелът му срещна тялото на Ковальов. След това Питас и Пастор също пропуснаха добри шансове, но нищо не можеше да развали празника на „червените“ след страхотния успех.

В следващия кръг ЦСКА е домакин на Локомотив (Пловдив), като двубоят ще се играе на 3 декември (сряда) от 18:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

