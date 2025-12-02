За подмяна на асфалтовата настилка подготвят участък от ул. „Българска авиация“

вторник, декември 2, 2025
Подмяна на асфалтовата настилка на участък от ул. „Българска авиация“ ще започнат работниците на общинското дружество „Инжстрой“ тази седмица /1 – 7 декември/.

Първо определените площи в участъка от център за гуми „Диана“ посока моста към КАТ се фрезоват, след което ще бъде положена нова асфалтова настилка. Заради дейностите преминаването в участъка трябва да става с повишено внимание.

     Сред планираните текущи ремонти в Плевен тази седмица е възстановяване на настилката след подмяна на водопровод на ул. „Яне Сандански“ в града, както и ремонт на тротоар на ул. „Веслец“ № 5.

Ръководството на Община Варна и живущи в кв. „Чайка“ се обединиха около очакването „Зелената зона“ да въведе ред при паркирането

Природонаучният музей в Пловдив се сдоби със Снежен леопард (Panthera uncia)

Кюстендил посрещна икона и частица от мощите на св. Димитър Солунски

