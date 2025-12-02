За подмяна на асфалтовата настилка подготвят участък от ул. „Българска авиация“

Подмяна на асфалтовата настилка на участък от ул. „Българска авиация“ ще започнат работниците на общинското дружество „Инжстрой“ тази седмица /1 – 7 декември/.

Първо определените площи в участъка от център за гуми „Диана“ посока моста към КАТ се фрезоват, след което ще бъде положена нова асфалтова настилка. Заради дейностите преминаването в участъка трябва да става с повишено внимание.

Сред планираните текущи ремонти в Плевен тази седмица е възстановяване на настилката след подмяна на водопровод на ул. „Яне Сандански“ в града, както и ремонт на тротоар на ул. „Веслец“ № 5.

Facebook

Twitter



Shares