Омбудсманът настоя КЕВР да преосмисли увеличението на цените на ВиК услугите

Няма подобрение в качеството, но цените на водата трайно растат – това е недопустимо. С тази позиция омбудсманът Велислава Делчева се обърна към КЕВР по време на общественото обсъждане на Доклада и Проекта за изменение на одобрените цени на ВиК услугите за 2026

Велислава Делчева бе категорична, че регулаторът трябва да преразгледа поредното поскъпване, тъй като въпреки увеличенията с над 72% от 2020 г. досега качеството на услугата не се подобрява.

Тя настоя за цялостен експертен анализ на модела на ценообразуване в контекста на новия регулаторен период и на проекта на нов Закона за ВиК.

Омбудсманът подчерта, че гражданите в редица населени места – Сливен, Омуртаг, Шумен, Плевен, Великотърновско, Брезник и много селища в Софийска област – преживяха тежки водни режими. По данни на МРРБ засегнатите това лято са били над 600 000 души, което прави всяко ново увеличение особено чувствително.

„От началото на годината в институцията на омбудсмана имаме над 500 жалби, повече от 42% от тях са свързани с лошо качество на ВиК услугите. Най-много от сигналите са от Перник, Плевен, София – област, Варна и Добрич“, поясни Делчева.

За 2026 г. е предвидено най-голямо увеличение в Кърджали – 13,19%, Сапарева баня – 12,67%, Троян – 12,03%, Благоевград – 11,72%, Софийска вода – 9,26%, като най-висока цена се очаква в Силистра – 6,42 лв./куб. м. Тези стойности ще нараснат и с инфлацията за ноември.

Велислава Делчева отбеляза за пореден път липсата на публични отчетни данни и прозрачност. По думите ѝ заинтересованите страни не могат да водят реален дебат, щом не разполагат с методиката и информацията, на база на която са направени изчисленията.

Омбудсманът изрази тревога, че 9 ВиК оператора не изпълняват инвестиционните си програми, 32 не покриват показателите за ефективност, а въпреки над 532 млн. лв. вложени инвестиции, загубите на вода остават над 60% – без никакво подобрение от 2020 г. досега. В същото време цените са нараснали средно с 72,35%.

Според Делчева няма убедителни доказателства, че новото увеличение ще доведе до по-високо качество, по-добра достъпност и надеждност или намалени загуби на вода.

„Не приемам от 1 януари 2026 г. предложеното увеличение на цените на ВиК услугите – средно за страната с над 2,62%“, заключи Велислава Делчева.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски от своя страна подчерта, че морално и човешки разбира аргументите на омбудсмана, но Комисията трябва да изпълнява нормативната уредба и че не са предвидени регулаторни инструменти, които да повлияят на цената.

„Законодателят не ни е оставил място за преценка“, каза Младеновски и информира, че до 22 декември 2025 г. КЕВР ще излезе с решение.

След заседанието омбудсманът заяви пред медиите, че омагьосаният кръг, на който сме свидетели от много години трябва да се промени – липса на достатъчно инвестиции, лошо качество, високи цени, което от своя страна не води до подобряване на услугата. „Дали през ново законодателство, което вече е внесено в Народното събрание, или чрез намиране на нов механизъм на ценообразуване, но това не може да продължава така“, завърши Делчева.

