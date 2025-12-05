В Смолян откриха нов търговски център

Днес в Смолян официално беше открит Търговски център „Евридика“.

Началото поставиха солистката на Ансамбъл „Родопа“ Ани Узунова и гайдарят Петър Янев. Модерното пространство за търговия и услуги е след успешно реализиран проект на инвеститора Деян Инджов, който е и управител на центъра.

Кметът Николай Мелемов поздрави инвеститора, търговците и гостите на събитието. Той посочи, че този проект дава ново качество на живот в Смолян и пожела успех на фирмите и хората, които работят тук.

Новите търговски обекти, които отвориха официално врати са Sinsay, Lilly и Tedi. В центъра се помещават и познатите ни магазини ЗОРА, Т-Маркет и Аптека Марешки.

Събитието се проведе в навечерието на Коледните и Новогодишни празници, което му придаде още по-тържествено и празнично настроение.

