Благотворителен базар в Плевен събира средства за рехабилитация на 34-годишната Симона

Днес, 5 декември 2025 г., в Коледното градче на Плевен благотворителният базар е в подкрепа на 34-годишната Симона Цветанова от Плевен.

Тя се бори с тежката диагноза множествена склероза и не губи надежда. Има възможност за 12 специализирани процедури – поддържащата рехабилитация, в с. Тученица, които ще бъдат заплатени със средства, събрани и от благотворителния щанд.

Всеки, който има желание и възможност да подпомогне каузата и да подаде ръка на Симона, е добре дошъл днес в Къщичката за благотворителност в Коледното градче на Плевен. Кампания в подкрепа на лечението ѝ ще се проведе и на 26 декември /петък/ отново в Къщичката за благотворителност, осигурена от Община, в Коледното градче на Плевен.

График на Къщичката за благотворителност до 7 декември 2025 г.

5 декември /петък/ – Да помогнем на Симона Цветанова, която е с множествена склероза и с ТЕЛК 95 % с чужда помощ. Кауза – със събраните средства ще се заплати поддържаща рехабилитация в с. Тученица, тъй като Симона е с увредени долни крайници и на количка;

6 и 7 декември /събота и неделя/ – НПО „Дом за Бездомничета“. Кауза – спасяване, обгрижване и лечение на бездомни животни.

Facebook

Twitter



Shares