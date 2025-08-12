вторник, август 12, 2025
Последни:
Региона

В Пещера предстои пръскане срещу кърлежи

Редактор

Община Пещера уведомява населението, че предстои обработка срещу кърлежи /дезакаризация/ с наземна техника.

Третирането срещу кърлежи ще се проведе на територията на населените места от състава на общината. Дезакаризацията е предвидено да се проведе на 19.08.2025г. между 20:00 ч. – 22:30 ч.

При неблагоприятни метеорологични условия обработката ще се отложи за следващия подходящ ден. Препаратът, с който ще се извършва третирането е специално създаден за третирането на урбанизирани територии и е безвреден за хора и животни.

